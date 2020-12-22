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"مدني الباحة" تحذّر من هطول أمطار حتى الخميس القادم

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"مدني الباحة" تحذّر من هطول أمطار حتى الخميس القادم "مدني الباحة" تحذّر من هطول أمطار حتى الخميس القادم
بعد تنبيه "الأرصاد" حول المنطقة وعدد من محافظاتها

جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تحذيراتها بأخذ الحيطة والحذر، وذلك لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على منطقة الباحة وبعض محافظاتها مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد، من يوم غدٍ وتستمر إلى يوم الخميس المقبل.

وأهاب المتحدث الإعلامي بالدفاع المدني في الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، بالجميع إلى توخي الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول أثناء جريانها ومتابعة ما يرد عن الحالة الجوية والأخذ بالتنبيهات والتحذيرات.

وأكد أن "مدني الباحة" اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

وذكر أن الدفاع المدني بالمنطقة يعمل من أجل خدمة الجميع والحفاظ على سلامتهم، وذلك من خلال تلقي البلاغات على الرقم 998 وعلى مدار الساعة.حالة الطقس الأرصاد الباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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