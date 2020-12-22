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ورش عمل للطلاب بمركز ذوي الإعاقة في جامعة أسيوط

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ورش عمل للطلاب بمركز ذوي الإعاقة في جامعة أسيوط ورش عمل للطلاب بمركز ذوي الإعاقة في جامعة أسيوط

مصراوي Masrawy

12:51 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

أسيوطـ محمود عجمي:

نظم مركز ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء، ورش عمل للطلاب ذوي القدرات الخاصة، تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد نائب رئيس الجامعة، حرص الإدارة على دعم ورعاية أبنائها بصفة عامة، وذوي الإعاقة منهم بصفة خاصة بمختلف أنواع الإعاقة من أجل التيسير عليهم خلال حياتهم الجامعية، وتحقيق أقصى درجات النفع والاستفادة، بما تقدمه الجامعة من خدمات تعليمية، وصحية، واجتماعية، والتأكد من انخراطهم بشكل فاعل ومثمر في كافة الأنشطة الطلابية المقدمة لهم.

وأوضح الدكتور محمد حسين موسى مدير المركز، أنه يجري تقديم خدمات متكاملة للطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة تساعدهم على دمجهم مع الطلاب الأسوياء من خلال تنظيم وتقديم البرامج والأنشطة والدورات التدريبية والتوعوية والحلقات النقاشية في كافة المجالات الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية والتكنولوجية لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم و قدراتهم.

وأشارت الدكتورة رحاب أحمد، مدرس النسجيات اليدوية بكلية التربية النوعية ومستشار ذوي الإعاقة باللجنة العليا للأنشطة الطلابية، إلى أن ورش العمل الثلاثة جاءت بعنوان ورشة لغة الإشارة الحسية للمكفوفين، وورشة عمل النول الدائري للطالبات المكفوفين على يد طالبات الصم، وورشة تجمع بين جماليات تقنيات النسيج والطباعة لعمل مشغولات نسجية لطلاب الإعاقة السمعية فئة الصم، وتهدف إلى خلق روح التفاعل و المحبة والتعاون بين طلاب ذوي الإعاقة السمعية والبصرية.

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