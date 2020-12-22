بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير قرية "نزة قرار"

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أسيوطـ محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير مدخل قرية نزة قرار بمنفلوط، وذلك في إطار خطة تطوير القرى النموذجية بالمراكز ضمن أعمال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير مدخل قرية نزة قرار وتابع معدلات التنفيذ، وشاهد أعمال طلاء واجهات المنازل والتشجير والنظافة، ورفع مخلفات ونواتج تطهير الترع.

كما التقى المحافظ، عمد ومشايخ قرية نزة قرار والقرى التابعة لها موجهًا بضرورة تكاتف الجهود للمشاركة في أعمال التطوير.