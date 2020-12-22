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هيروين وشابو وسرقة.. سقوط تشكيل عصابي لتجارة المخدرات في سوهاج

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هيروين وشابو وسرقة.. سقوط تشكيل عصابي لتجارة المخدرات في سوهاج هيروين وشابو وسرقة.. سقوط تشكيل عصابي لتجارة المخدرات في سوهاج

مصراوي Masrawy

12:36 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بمديرية أمن سوهاج، في ضبط تشكيل عصابي أدار وكرا لتجارة الهيروين والشابو وسرقة الدراجات النارية بسوهاج.

كانت وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج، تمكن عقب تقنين الإجراءات من ضبط كمية من مخدري الهيروين والشابو - ميزان حساس - هاتف محمول - سيارة مبلغ بسرقتها - فرد محلي الصنع - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة ( 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسمي شرطة أول وثان سوهاج).

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامي، واستخدام السيارة فى عملية التنقل والترويج، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص في ارتكاب جرائم السرقة، والاتجار في المواد المخدرة ، وتم بإرشادهم ضبط ( 6 دراجات نارية - مركبة "توك توك") من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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