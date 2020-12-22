"جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم" توزع 150 كسوة شتاء لمستفيديها

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لتوفير الاحتياجات كافة لمستفيديها وأبنائهم بالعمل تقديراً لما قدموه للمملكة

أطلقت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية مبادرة لتوزيع (كسوة الشتاء) ضمن برامج الجمعية في مسار المساندة لمستفيدي الجمعية من لاعبي كرة القدم القدامى وأبنائهم بواقع 150 مستفيداً.

تأتي هذه المبادرة كواحدة من المبادرات التي تسعى الجمعية من خلالها أن تحقق أهدافها لسد حاجة اللاعبين القدامى وأبنائهم وتوفير المستلزمات كافة لهم من خلال البرامج والمبادرات.

من جهته، أكد عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية فهيد الدوسري، أن الهدف الرئيس من إطلاق هذه المبادرة هو أن يتم توفير الاحتياجات كافة لمستفيدي الجمعية وأبنائهم بالعمل مع شركائنا والداعمين على سد الحاجة.

وتابع الدوسري، أن ما قدمه هؤلاء اللاعبون من إنجازات محلية وخارجية للمملكة، جعلنا في جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية نواصل إطلاق المبادرات المتنوعة لتوفير الاحتياجات لهم.

واختتم قائلاً: "سنواصل العمل من خلال مبادراتنا النوعية التي نسعى من خلالها إضافة لتوفير الاحتياجات، إلى دعم مستفيدين ببرامج تنموية نوعية يعود نفعها على الأسرة بشكل أكبر".

جدير بالذكر أن الجمعية قامت بتوزيع 1476 كسوة شتاء حتى الآن على مستفيديها ضمن برنامج كسوة في مسار المساندة وتستعد الجمعية لإغلاق عام ٢٠٢٠م، متخطية ١٠ آلاف خدمة لمستفيديها بجميع المسارات التي تعمل عليها الجمعية وهي: مسار الإسكان والمساندة والصحة والتوعية والتمكين.