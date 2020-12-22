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داخل ممر تحت الأرض.. مباحث القاهرة تُحبط محاولة تنقيب عن الآثار في بولاق أبو العلا

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داخل ممر تحت الأرض.. مباحث القاهرة تُحبط محاولة تنقيب عن الآثار في بولاق أبو العلا داخل ممر تحت الأرض.. مباحث القاهرة تُحبط محاولة تنقيب عن الآثار في بولاق أبو العلا

مصراوي Masrawy

12:25 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

أحبطت أجهزة الأمن بالقاهرة، محاولة عاطل اشترك مع صاحب عقار في التنقيب عن الآثار بمنطقة بولاق أبو العلا.

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبوالعلا بمديرية أمن القاهرة قيام شخص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار وأمكن ضبط أحد الأشخاص، مقيم بالعقار المشار إليه، حال قيامه بالتنقيب عن الآثار بمدخل العقار بالطابق الأرضي، وعثر بداخله على حفرة قطرها 3 متر بعمق 3 أمتار ووجود ممر بنهاية الحفرة بطول 5 متر وأدوات التنقيب.

وبمواجهته اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بالاشتراك مع مالك العقار عاطل - مقيم بدائرة القسم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، وجار العرض على النيابة للتحقيق.

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