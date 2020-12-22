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الأكثر ابتكارًا فى 2020.. القوات المسلحة تحصد الجائزة الذهبية للخدمات الطبية

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الأكثر ابتكارًا فى 2020.. القوات المسلحة تحصد الجائزة الذهبية للخدمات الطبية الأكثر ابتكارًا فى 2020.. القوات المسلحة تحصد الجائزة الذهبية للخدمات الطبية

مصراوي Masrawy

12:23 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:
حصل كل من المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادي و المستشفى الجوي التخصصي، على الجائزة الذهبية في مجال تقديم الخدمات الطبية الأكثر ابتكارًا لعام 2020، في المسابقة التي تم تنظيمها بالمؤتمر الأفروآسيوي في مجال التأمين الطبي والرعاية الصحية بمشاركة عدد من الجهات والمنظمات الطبية المتخصصة.

جدير بالذكر، أن المؤتمر الأفرو آسيوى أقيم تحت رعاية الاتحاد الإفريقي الآسيوي والذى أنشئ عام 1964 وهو أحد المنظمات الإقليمية المسجلة فى الأمم المتحدة ويشارك فى عضويته أكثر من خمسين دولة على المستوى الإفريقى والآسيوى، ويهدف إلى دعم أنشطة التأمين الطبى والرعاية الصحية بالإضافة إلى تعميق التواصل والتعاون بين مقدمى الرعاية الصحية وخبراء المهن الصحية والطبية وهيئات الرعاية الصحية للدول الأعضاء

وجاءت النتيجة النهائية فى المسابقة تتويجاً للمنظومة الطبية المتكاملة التي يشملها المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى الذي يقدم الخدمات الطبية والعلاجية المتكاملة للعسكريين والمدنيين للمصريين ولجميع الجنسيات وفقاً لأحدث المنظومات الطبية العالمية، كذلك المستشفى الجوى التخصصى والتى تعد من أحدث المستشفيات المتكاملة فى الشرق الأوسط، والتى تعد صرحاً طبياً يعمل به نخبة من أفضل الأطباء فى مختلف التخصصات

يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة للحفاظ على الريادة والمكانة الراقية التى وصلت إليها المنظومة الطبية العسكرية، وبما يسهم فى تنشيط السياحة العلاجية من خلال منظومة طبية متطورة تلبى الاحتياجات التى تحتاج إلى طرق علاجية مبتكرة

حضر فعاليات المؤتمر الدكتور محمد معيط وزير المالية والذى تم تكريمه كشخصية العام على هامش فعاليات المؤتمر، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ومدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة وعدد من المتخصصين فى مجال الرعاية الصحية والطبية.

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