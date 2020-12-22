أخبار عاجلة

خادم الحرمين يكلّف أمين مجلس التعاون بدعوة قادة دول المجلس للمشاركة في الدورة الـ41 -
ثلوج تلوح بهذه المناطق.. "الحصيني": هنا "مثلث" أكثر حظًّا بـ"المطرية 6" -
التحالف: ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخًا بالستيًّا من محافظة عمران وسقط داخل الجوف -
أسعار النفط ترتفع .. وخام برنت عند 51.37 دولارًا للبرميل -
الكويت.. القبض على خلية متطرفة بحوزتها أسلحة وذخائر -
عداد كورونا: الإصابات تتجاوز 80 مليون إصابة -
خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1227 إصابة جديدة بكورونا -
البداية من جدة.. "أمير مكة" يستهل جولاته التفقدية لمحافظات المنطقة غداً -
استشاري أمراض قلب: لا صحة حول قضاء دخان حطب السمر على كورونا -
"الشلهوب" إلى عالم الإبل.. صفقة بـ6 متون وهدايا تنهال وبغيته إنجاز الـ35 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

لمدة 16ساعة.. قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة الجديدة

Print
لمدة 16ساعة.. قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة الجديدة لمدة 16ساعة.. قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة الجديدة

مصراوي Masrawy

12:07 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020


كتب – يوسف عفيفي:
أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب بالقاهرة الكبرى، عن قطع المياه 16 ساعة في بعض مناطق القاهرة الجديدة، من الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، وحتى الساعة الثانية عشرة من ظهر غدٍ الأربعاء.

وقالت الشركة في بيان اليوم، إن ذلك جاء نظرا لقيام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بأعمال صيانة برافع 2 عكرة، الأمر الذي يترتب عليه قطع المياه.

وجاء قطع المياه عن المناطق التالية:

(المستثمرين الجنوبية/ العائلي / المنطقة الصناعية/ جاردينيا/لاروا/ الامتداد الشرقى للمستثمرين الجنوبية/ النرجس كاملة/ اللوتس/ الأيقونة/ إسكان الجامعة الأمريكية/ الرحاب 2/ مدينتى/التمر حنة/ الأندلس/ دار الاندلس والقرنفل/ أرض الجمعيات/ القطاع الثالث والرابع من مركز المدينة).

وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز المدينة: يوجد سيارات مياه تابعة لجهاز المدينة عند الطلب، وبرجاء الاتصال بالرقم 15100 في حالة احتياج السيارة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
القوى العاملة: استرداد 9 ملايين ليرة لبنانية لـ 6 عمال مصريين "تنازلات بنكية"

القوى العاملة: استرداد 9 ملايين ليرة لبنانية لـ 6 عمال مصريين "تنازلات بنكية"

مصرع طالب اصطدمت دراجته النارية بعربة كارو في الدقهلية

مصرع طالب اصطدمت دراجته النارية بعربة كارو في الدقهلية

حبس 8 متهمين في واقعة مصرع 6 مرضى بمصحة لعلاج الإدمان بالإسكندرية

حبس 8 متهمين في واقعة مصرع 6 مرضى بمصحة لعلاج الإدمان بالإسكندرية

مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 في حريق بمستشفى لمصابي كورونا بالعبور

مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 في حريق بمستشفى لمصابي كورونا بالعبور

شبكة عيون الإخبارية