لمدة 16ساعة.. قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة الجديدة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy



كتب – يوسف عفيفي:

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب بالقاهرة الكبرى، عن قطع المياه 16 ساعة في بعض مناطق القاهرة الجديدة، من الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، وحتى الساعة الثانية عشرة من ظهر غدٍ الأربعاء.

وقالت الشركة في بيان اليوم، إن ذلك جاء نظرا لقيام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بأعمال صيانة برافع 2 عكرة، الأمر الذي يترتب عليه قطع المياه.

وجاء قطع المياه عن المناطق التالية:

(المستثمرين الجنوبية/ العائلي / المنطقة الصناعية/ جاردينيا/لاروا/ الامتداد الشرقى للمستثمرين الجنوبية/ النرجس كاملة/ اللوتس/ الأيقونة/ إسكان الجامعة الأمريكية/ الرحاب 2/ مدينتى/التمر حنة/ الأندلس/ دار مصر الاندلس والقرنفل/ أرض الجمعيات/ القطاع الثالث والرابع من مركز المدينة).

وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز المدينة: يوجد سيارات مياه تابعة لجهاز المدينة عند الطلب، وبرجاء الاتصال بالرقم 15100 في حالة احتياج السيارة.