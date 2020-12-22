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طلاب الإسكندرية يتنافسون في الرسم على شاطئ الأنفوشي- صور

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طلاب الإسكندرية يتنافسون في الرسم على شاطئ الأنفوشي- صور طلاب الإسكندرية يتنافسون في الرسم على شاطئ الأنفوشي- صور

مصراوي Masrawy

12:27 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

الإسكندرية– محمد عامر:

نظمت إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، مسابقة وورشة تربية فنية على شاطئ الأنفوشي، تحت شعار "خليك دايما موهوب".

شارك في الورشة التي تقام للمرة الثانية بعد نجاح الورشة الأولى بقلعة قايتباي، عدد كبير من الطلاب الموهوبين من مختلف الإدارات التعليمية، وذلك لرسم ملامح ومعالم الإسكندرية.

وقال الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن الورش تهدف إلى دعم المواهب وتنمية قدرات الطلاب وإظهار ملامح الإسكندرية فضلًا عن تنشيط السياحة الداخلية.

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