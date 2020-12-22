ضبط 5 أطنان مكسبات طعم وزيوت منتهية الصلاحية في أسيوط

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مصراوي Masrawy

أسيوطـ محمود عجمي:

ضبطت الأجهزة الرقابة بأسيوط بالتعاون مع مديرية التموين، 3 طن مكسبات طعم منتهية الصلاحية و21 ألف زجاجة عصير و2 طن زيوت مجهولة المصدر.

جاء ذلك خلال حملة رقابية مكبرة استهدفت بعض مصانع المدينة الصناعية بمركز ساحل سليم.

وتمكنت الحملة من ضبط ٤ أطنان زيت طعام داخل مصنع لإنتاج الزيوت غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة لـ ٥٠٠ جركن زيت بلاستيك مستعمل غير مصرح باستخدامه، كما جرى ضبط ٢ طن زيوت ومكسبات طعم صناعية داخل مصنع مقرمشات وكاراتيه مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما جرى ضبط ٣ أطنان مكسبات طعم ولون داخل مصنع لإنتاج العصائر منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة لحوالي ٢١ ألف زجاجة عصير أحجام مختلفة غير مطابقة للمواصفات القياسية والصحية.