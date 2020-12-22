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"تقويم التعليم": 35 ألف متقدم على اختبارات الرخصة للوظائف التعليمية

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"تقويم التعليم": 35 ألف متقدم على اختبارات الرخصة للوظائف التعليمية "تقويم التعليم": 35 ألف متقدم على اختبارات الرخصة للوظائف التعليمية
التسجيل لا يزال مستمرًا.. ورفع مستوى الجاهزية التقنية لضمان السلاسة

كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن أعداد المتقدمين لاختبارات الرخصة المهنية تجاوزت أكثر من 35 ألف متقدم؛ مبينة أن التسجيل لا يزال مستمرًا.

وأوضحت "الهيئة" أنها رفعت مستوى الجاهزية التقنية لضمان سلاسة بناء بيانات الرخصة بشكل آلي لكل متقدم؛ ليتم بعد ذلك بناء حالة الترخيص بشكل آلي تعتمد على المؤهل وسنوات الخبرة والتخصص، واحتساب التواريخ لأربعة أنواع من الرخص: رخصة معلم للدبلوم، ومعلم ممارس لجميع المؤهلات، ومعلم متقدم، ومعلم خبير، وتخضع نوع الرخصة إلى حالة المؤهل وعدد سنوات الخبرة لاحتساب المستوى المناسب وفق ضوابط منح الرخصة المعتمد من مجلس إدارة الهيئة؛ حيث ساعد النظام على تطبيق معادلات المنح وتجهيزها لإصدار الرخصة للمتقدم الذي تنطبق عليه شروط الترخيص.

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب قد أطلقت أولى خدماتها لترخيص لشاغلي الوظائف التعليمية، من خلال نظام يطبق أحدث تقنيات الربط المباشر مع أنظمة المركز الوطني للمعلومات بهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي وخدمة النفاذ الموحد؛ للتحقق من البيانات الوطنية والربط مع قاعدة البيانات والمعلومات بوزارة التعليم وقناة التكامل الحكومية.

يُذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب أتاحت التسجيل لمعلمي التعليم الأهلي، إضافة لمعلمي التعليم العام؛ حيث يمكن للمعلمين الجدد التسجيل حتى تاريخ 27/ 12/ 2020م، ويمكن التسجيل لجميع الفئات في الاختبار التخصصي خلال الفترة من 28/ 12/ 2020م إلى 7/ 1/ 2021م، وفي الاختبار العام خلال الفترة 28/ 12/ 2020م إلى 28/ 2/ 2021م.هيئة تقويم التعليم والتدريب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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