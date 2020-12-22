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"بيونتيك": لقاحنا فعال ضد سلالة كورونا الجديدة

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"بيونتيك": لقاحنا فعال ضد سلالة كورونا الجديدة "بيونتيك": لقاحنا فعال ضد سلالة كورونا الجديدة

مصراوي Masrawy

12:06 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

وكالات:

أعلن الرئيس التنفيذي لمختبر بيونتيك، الألماني أوغور شاهين، أن المختبر الذي طوّر مع شركة فايزر الأمريكية أول لقاح ضد كوفيد-19 تم ترخيصه في العالم، قادر على توفير لقاح جديد "خلال 6 أسابيع" في حال تحوّل الفيروس كما حصل في بريطانيا.

وقال شاهين: "نحن قادرون تقنيًا على إنتاج لقاح جديد خلال 6 أسابيع"، حسبما أوردت قناة سكاي نيوز عربية.

وأضاف في مؤتمر صحفي في ماينز بغرب ألمانيا، غداة إعطاء السلطات الأوروبية الضوء الأخضر لتوزيع اللقاح في الاتحاد الأوروبي، "في المبدأ جمال تقنية الحمض الريبي النووي المرسال يكمن في أنه بإمكاننا البدء مباشرة بتصميم لقاح يحاكي تمامًا التحوّل الجديد" للفيروس.

وأوضح أن شركة الأدوية الألمانية واثقة من أن لقاح الخاص بها فعال ضد السلالة الجديدة التي ظهرت ببريطانيا، لكن هناك حاجة لمزيد من الدراسات للتأكد تماما.

وذكر: "لا نعرف في الوقت الحالي ما إذا كان لقاحنا قادرا أيضا على توفير الحماية من هذا النوع الجديد. لكن نظرا لأن البروتينات الموجودة في السلالة الجديدة هي 99 بالمئة، وهي نفس النسبة في السلالات السائدة، فإن بيونتك لديها ثقة علمية في اللقاح".

وأشار شاهين إلى أن بيونتك تجري حاليًا المزيد من الدراسات، وتأمل في التأكد من ذلك في غضون الأسابيع المقبلة.

وصرح: "احتمال نجاح لقاحنا مرتفع نسبيًا".

ولقاح بيونتك، الذي تم تطويره مع شركة "فايزر" مصرح باستخدامه في أكثر من 45 دولة، من بينها بريطانيا والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.

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