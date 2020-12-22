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برودة وشبورة.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الأربعاء وأماكن سقوط الأمطار

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برودة وشبورة.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الأربعاء وأماكن سقوط الأمطار برودة وشبورة.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الأربعاء وأماكن سقوط الأمطار

مصراوي Masrawy

12:02 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس غدٍ الأربعاء، موضحةً أن الأحوال الجوية تشهد طقسًا معتدلًا نهارًا باردًا ليلًا على القاهرة الكبرى، مع شبورة مائية صباحًا ورياح معتدلة.

وأضافت الهيئة، عبر موقعها الرسمي اليوم الثلاثاء، أن الطقس على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء يكون معتدلًا نهارًا بارد ليلًا وشبورة مائية صباحًا، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق، ورياح معتدلة إلى نشطة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة نهارًا بارد ليلًا، مع رياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، بينما يشهد شمال الصعيد طقسًا مائلًا للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشبورة مائية صباحًا ورياحًا معتدلة تنشط أحيانًا، ويكون على جنوب الصعيد مائلًا للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا وتكون الرياح معتدلة.

وعن أماكن سقوط الأمطار، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أن السواحل الشمالية تشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، وخفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 20- 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية الغربية بين 20- 14، وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بين 20- 15، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 25- 15، وعلى شمال الصعيد بين 20- 10، وعلى جنوب الصعيد بين 27- 11 درجة مئوية.

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