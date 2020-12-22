إنشاء معمل للهندسة العكسية بجامعة الإسكندرية

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الإسكندرية– محمد عامر:

وقع الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع الدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة، لتنفيذ مشروع بناء معمل الهندسة العكسية لتصنيع قطع الغيار، بتمويل من هيئة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي بتكلفة ٩ ملايين جنيه.

وقال قنصوه، إن معمل الهندسة العكسية يعد حجر الأساس في تصنيع قطع الغيار التي تستخدم في الصناعات الثقيلة وصناعة الغزل والنسيج، فضلًا عن خدمة الصناعات المتعلقة بالمجال البحري، بما يسهم في مواكبة استراتيجية الدولة ٢٠٣٠ لتطوير الصناعات الهندسية.

وأوضح عميد كلية الهندسة، أن المشروع ينفذه مجموعة من الأساتذة في مجال علوم المواد وهندسة التصنيع من بينهم الدكتور محمد عبدالمنعم المدرس بقسم هندسة الإنتاج، والدكتور شيرويت الغلمي القائم بأعمال رئيس قسم هندسة الغزل والنسيج.

يذكر أن المشروع ينفذ بالتعاون بين جامعة الإسكندرية والجامعة المصرية اليابانية، وإحدى شركات الحديد والصلب.