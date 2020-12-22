بالصور.. رئيس هيئة الاستثمار يلتقي رجال الأعمال بأسوان

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مصراوي Masrawy

أسوان– إيهاب عمران:

عقد المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مع المستثمرين بمحافظة أسوان، بحضور اللواء أشرف عطية المحافظ، وعدد من قيادات الهيئة، لبحث سبل التيسير على المستثمرين.

وأكد رئيس هيئة الاستثمار أن الهدف من اللقاء تقديم الدعم اللازم للمستثمرين بالمحافظة، ووضع خططهم التوسعية موضع التنفيذ، وتنفيذ المقترحات التي من شأنها النهوض بالاستثمارات بالمحافظة.

وقال عبدالوهاب إن الزيارة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة كافة المشروعات الاستثمارية على مستوى محافظات الجمهورية للوقوف على حالة الاستثمار بها، وبحث تقديم سبل الدعم اللازم للمستثمرين.

مشيرًا إلى أن هيئة الاستثمار تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم بيئة الاستثمار بمحافظة أسوان، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بها ودعم الأفكار الاستثمارية الواعدة .