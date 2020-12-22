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بالصور.. تطهير مقار التضامن الاجتماعي بالإسكندرية لمواجهة كورونا

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بالصور.. تطهير مقار التضامن الاجتماعي بالإسكندرية لمواجهة كورونا بالصور.. تطهير مقار التضامن الاجتماعي بالإسكندرية لمواجهة كورونا

مصراوي Masrawy

11:55 ص الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

الإسكندرية- محمد البدري:

نفذت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أعمال تطهير وتعقيم مقار الإدارات التابعة لها في أحياء المحافظة ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من المستجد.

وشملت أعمال التطهير نطاق إدارات شرق وغرب الاجتماعية ووحدة الدخيلة التابعة لإدارة العجمي، ووحدة برج العرب التابعة لإدارة العامرية.

وقالت الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن بالإسكندرية، إنه جرى وضع خطة محددة بالتعاون بين المديرية ومنظمات المجتمع المدني لتعقيم وتطهير الإدارات الاجتماعية تباعًا والقطاعات التابعة لها.

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