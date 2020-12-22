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2 يناير.. بدء امتحانات المعاهد الأزهرية بشمال سيناء

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2 يناير.. بدء امتحانات المعاهد الأزهرية بشمال سيناء 2 يناير.. بدء امتحانات المعاهد الأزهرية بشمال سيناء

مصراوي Masrawy

11:52 ص الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

شمال سيناء- أشرف سويلم:

أعلن محسن أبو القاسم مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، اليوم الثلاثاء، بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل بالمعاهد الأزهرية، في الثاني من شهر يناير القادم.

وكشف مدير عام المنطقة الأزهرية أن جرى عقد اجتماع بمديري العموم بالمناطق الأزهرية بالمحافظة لبحث الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وطالب أبو القاسم من كافة الإدارات اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال فترة الامتحانات والتأكد من جاهزية المعاهد للامتحانات.

وأكد أبو القاسم علي ضرورة ألا يزيد عدد الطلاب باللجان عن 12 طالبًا وطالبة في كل لجنة، وسرعة إتمام المناهج الدراسية الخاصة بنصف العام الدراسي الأول حتى موعد أقصاه نهاية ديسمبر الجاري، مع تطبيق البرنامج الإلكتروني الجديد في الامتحانات.

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