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ضبط 13 طن ملح وكربونات وأعلاف أسماك بالشرقية

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ضبط 13 طن ملح وكربونات وأعلاف أسماك بالشرقية ضبط 13 طن ملح وكربونات وأعلاف أسماك بالشرقية

مصراوي Masrawy

11:51 ص الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

الشرقية– فاطمة الديب:

شنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، بإشراف فايزة عبدالرحمن، وكيل الوزارة، اليوم الثلاثاء، حملة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية بمدينة بلبيس.

أسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 38834 جُنح أمن دولة طوارئ بلبيس لسنة 2020، ضد "ع.م.ع" مدير مصنع أعلاف بمنطقة بلبيس الصناعية؛ بعدما جرى التحفظ على 5 أطنان ملح مجهول المصدر بالمصنع، بالإضافة إلى أكثر من 3 أطنان كربونات كالسيوم غير مصحوبة بالبيانات الدالة على مصدرها.

كما جرى تحرير المحضر رقم 38835 جُنح أمن دولة طوارئ بلبيس لسنة 2020، ضد "ع.ع.ع" مدير مصنع أعلاف؛ لإدارته المصنع بدون ترخيص، فضلًا عن حيازة 5 أطنان أعلاف أسماك منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

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