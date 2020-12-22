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خادم الحرمين يكلّف أمين مجلس التعاون بدعوة قادة دول المجلس للمشاركة في الدورة الـ41
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السبت 26 ديسمبر 2020 01:50 مساءً
ثلوج تلوح بهذه المناطق.. "الحصيني": هنا "مثلث" أكثر حظًّا بـ"المطرية 6"
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السبت 26 ديسمبر 2020 01:50 مساءً
التحالف: ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخًا بالستيًّا من محافظة عمران وسقط داخل الجوف
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السبت 26 ديسمبر 2020 01:50 مساءً
أسعار النفط ترتفع .. وخام برنت عند 51.37 دولارًا للبرميل
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السبت 26 ديسمبر 2020 01:50 مساءً
الكويت.. القبض على خلية متطرفة بحوزتها أسلحة وذخائر
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السبت 26 ديسمبر 2020 01:50 مساءً
عداد كورونا: الإصابات تتجاوز 80 مليون إصابة
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السبت 26 ديسمبر 2020 01:50 مساءً
خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1227 إصابة جديدة بكورونا
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السبت 26 ديسمبر 2020 01:50 مساءً
البداية من جدة.. "أمير مكة" يستهل جولاته التفقدية لمحافظات المنطقة غداً
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السبت 26 ديسمبر 2020 01:50 مساءً
استشاري أمراض قلب: لا صحة حول قضاء دخان حطب السمر على كورونا
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السبت 26 ديسمبر 2020 01:50 مساءً
"الشلهوب" إلى عالم الإبل.. صفقة بـ6 متون وهدايا تنهال وبغيته إنجاز الـ35
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السبت 26 ديسمبر 2020 01:50 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخارجية الروسية تستدعي سفراء فرنسا والسويد وألمانيا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 12:17 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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