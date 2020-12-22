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إعدام صياد في .. تَعرّف على السبب صادم

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إعدام صياد في كوريا الشمالية.. تَعرّف على السبب صادم إعدام صياد في .. تَعرّف على السبب صادم
قُتِل رميًا بالرصاص أمام 100 قبطان بحري

إعدام صياد في كوريا الشمالية.. تَعرّف على السبب صادم

هذا الصياد في ، لم يقتل ولم يسرق؛ إنما ارتكب مخالفة استحق عليها عقوبة الإعدام رميًا بالرصاص، حسب القانون في هذه الدولة الآسيوية.

وحسب موقع "الحرة"، ذكر تقرير لإذاعة آسيا الحرة -نقلًا عن مصادر في كوريا الشمالية- أن رجلًا صاحب قارب صيد كوري شمالي، قد أُعدم علنًا بسبب الاستماع إلى محطات إذاعية أجنبية محظورة أثناء وجوده في البحر.

والرجل المعروف باسم تشوي، يقال إنه كان في الأربعينيات من عمره، وقُتل رميًا بالرصاص أمام 100 قبطان قارب ومدير تنفيذي لمصايد الأسماك.

وكوريا الشمالية لديها قواعد صارمة تحكم سلوك مواطنيها وتحظر عليهم الاستماع إلى معظم محطات الراديو الأجنبية.

مع ذلك، يمكن التقاط البث الدولي أثناء الوجود في المياه المفتوحة.

ويعتقد أن تشوي، الذي قيل إنه يمتلك أسطولًا يضم أكثر من 50 قاربًا، قد تمت الوشاية به من قِبَل أحد أفراد طاقمه "بعد أن أصبح غير محبوب".

ونقل تقرير إذاعة "آسيا الحرة" عن مسؤول كوري شمالي قوله إنه اعترف للسلطات، ووجهت إليه تهمة "التخريب ضد الحزب".

وقال المصدر إن القبطان بدأ الاستماع إلى محطات إذاعية أجنبية أثناء عمله كمشغل راديو في الجيش، وكان يستمع إلى إذاعة "آسيا الحرة" على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية.

وقال أحد السكان المحليين لراديو "آسيا الحرة": إن السلطات تريد جعل تشوي عِبرة للناس بأن "الاستماع إلى محطات إذاعية خارجية يعني الموت".

ويتم تمويل راديو آسيا الحرة من قِبَل الأمريكية، لكنها تعمل بطريقة مستقلة.

جدير بالذكر أن رئيس كوريا الشمالية الشاب، كيم يونغ أون، معروف بإعدام الكثيرين لأسباب تافهة وصادمة، ومنها إعدام وزير الدفاع هيون يونغ؛ لأنه غلبه النعاس خلال عرض عسكري حضره الرئيس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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