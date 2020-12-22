أخبار عاجلة

خادم الحرمين يكلّف أمين مجلس التعاون بدعوة قادة دول المجلس للمشاركة في الدورة الـ41 -
ثلوج تلوح بهذه المناطق.. "الحصيني": هنا "مثلث" أكثر حظًّا بـ"المطرية 6" -
التحالف: ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخًا بالستيًّا من محافظة عمران وسقط داخل الجوف -
أسعار النفط ترتفع .. وخام برنت عند 51.37 دولارًا للبرميل -
الكويت.. القبض على خلية متطرفة بحوزتها أسلحة وذخائر -
عداد كورونا: الإصابات تتجاوز 80 مليون إصابة -
خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1227 إصابة جديدة بكورونا -
البداية من جدة.. "أمير مكة" يستهل جولاته التفقدية لمحافظات المنطقة غداً -
استشاري أمراض قلب: لا صحة حول قضاء دخان حطب السمر على كورونا -
"الشلهوب" إلى عالم الإبل.. صفقة بـ6 متون وهدايا تنهال وبغيته إنجاز الـ35 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"أمانة عسير" تضبط ١٦ مخالفة في ٥٠ جولة رقابية بمخطط ثروات أبها

Print
"أمانة عسير" تضبط ١٦ مخالفة في ٥٠ جولة رقابية بمخطط ثروات أبها "أمانة عسير" تضبط ١٦ مخالفة في ٥٠ جولة رقابية بمخطط ثروات أبها
ضمن جهودها للتأكد من التزام المباني بجميع الاشتراطات الصحية والرخص المهنية

نفذت أمانة منطقة عسير ممثلةً في إدارتي الرقابة الفنية والصحية بمساندة شرطة الأمانة ٥٠ جولةً في مخطط ثروات أبها، إذ تم رصد ١٦ مخالفة على المباني، إضافة إلى إلزام أصحاب المباني المخالفة بتوفير الحاويات.

وفي ضوء ذلك، أكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الجولات تأتي استمراراً لجولات سابقة على عدة مخططات سكنية بهدف التأكد من التزام المباني بجميع الاشتراطات الصحية وحصولها على رخص مهنية للمنشأة وسلامة الاشتراطات النظامية المُتبعة، مؤكداً استمرار عمليات المتابعة من مراقبي البلدية لجميع الأحياء والمخططات السكنية من خلال جهود إدارة الرقابة الفنية التي نفذت عددًا من الجولات الرقابية في مخطط ثروات أبها.

وبيّن الحميدي، أن الفرق الرقابية رصدت مخالفات متنوعة تمت معالجتها مباشرةً، لافتا إلى أن أمانة المنطقة تعمل على مراقبة المخططات السكنية لتحقيق معايير الأنسنة بناءً على الاشتراطات التخطيطية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تتلاءم مع التطورات البيئية والاقتصادية.

وأشار إلى أنه تم إلزام المواطنين بالحاويات التي وصل عددها إلى ١٦ حاويةً؛ حفاظاً على المشهد الحضري داخل الأحياء السكنية، مؤكدًا أن اللجان الرقابية أقرت عددًا من الإجراءات النظامية في هذا المجال.

جدير بالذكر، أن أمانة عسير تعمل على تنفيذ الجولات الرقابية على المخططات السكنية للتأكد من تنفيذ اشتراطات البناء والرخص النظامية، إلى جانب إزالة مخلفات البناء من الساحات المحيطة بها، وتوفير حاويات خاصة لجمع مخلفات البناء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
خادم الحرمين يكلّف أمين مجلس التعاون بدعوة قادة دول المجلس للمشاركة في الدورة الـ41

خادم الحرمين يكلّف أمين مجلس التعاون بدعوة قادة دول المجلس للمشاركة في الدورة الـ41

ثلوج تلوح بهذه المناطق.. "الحصيني": هنا "مثلث" أكثر حظًّا بـ"المطرية 6"

ثلوج تلوح بهذه المناطق.. "الحصيني": هنا "مثلث" أكثر حظًّا بـ"المطرية 6"

التحالف: ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخًا بالستيًّا من محافظة عمران وسقط داخل الجوف

التحالف: ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخًا بالستيًّا من محافظة عمران وسقط داخل الجوف

أسعار النفط ترتفع .. وخام برنت عند 51.37 دولارًا للبرميل

أسعار النفط ترتفع .. وخام برنت عند 51.37 دولارًا للبرميل

شبكة عيون الإخبارية