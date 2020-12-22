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يقام بالمملكة للمرة الثانية.. "بن سعيدان" يدشن مشاركته في نسخة رالي داكار 2021

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بحضور عدد من الشخصيات الرياضية من المسؤولين والإعلاميين والمهتمين برياضة السيارات

يقام بالمملكة للمرة الثانية..

عبدالله النحيط: دشن الكابتن ياسر بن حمد بن سعيدان، مشاركته في رالي داكار 2021، المزمع إقامته في ربوع المملكة العربية للمرة الثانية، بحضور عدد من الشخصيات الرياضية من المسؤولين والإعلاميين والمهتمين برياضة السيارات.

وتأتي استضافة رالي داكار ٢٠٢١ في السعودية، في إطار دعم قطاع الرياضة والرياضيين، وتحقيقًا لأهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠، وهذه المناسبة تُعتبر واحدة من أهم المناسبات العالمية الرياضية التي أقامتها المملكة في أراضيها.

وعبّر الكابتن ياسر بن سعيدان عن شكره للقيادة الرشيدة التي جعلت الرياضة ركيزة أساسية في رؤية المملكة ٢٠٣٠ بدعم لا محدود وبمتابعة مباشرة من سمو ولي العهد في كافة قطاعاتها وبمختلف مستوياتها، كما رفع الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان على هذا الدعم الكبير الذي يحظى به أبناء الوطن في كل المجالات.

وقال بن سعيدان: سأحظى بشرف تمثيل المملكة العربية السعودية في رالي داكار ٢٠٢١ مع زملائي المتسابقين السعوديين، وهدفنا جميعًا رفع اسم المملكة من خلال طموحنا في الحصول على المراكز الأولى، وبإذن الله قادرون على تحقيق ذلك.

جدير بالذكر أن الكابتن ياسر بن سعيدان كان قد شارك في نسخة رالي داكار السعودية 2020، وختم المشاركة ضمن العشر الأوائل في أول حضور له؛ حيث يتطلع وجميع زملائه السعوديين في نسخة رالي داكار القادمة، لتشريف المملكة العربية السعودية وحصد المراكز المتقدمة.

واختتم الكابتن ياسر، الحفل بشكر الحضور وشكر الرعاة على دعمهم، متمنيًا لجميع من يشرف المملكة في كل المجالات التوفيق والنجاح.

يقام بالمملكة للمرة الثانية..

يقام بالمملكة للمرة الثانية..

يقام بالمملكة للمرة الثانية..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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