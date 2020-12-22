بعد ظهور إصابات بـ"كورونا".. "المحامين" تطهِّر مبنى النقابة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال رجائي عطية، نقيب المحامين، إنه نظرًا لظهور عدة حالات إصابة بفيروس كورونا بين بعض أعضاء المجلس والعاملين، فسيجرى، اليوم الثلاثاء، تطهير النقابة تطهيرًا شاملًا؛ لذا يُمنع دخول النقابة اليوم، إلا على العاملين وأعضاء المجلس، مع وجوب اتباع الجميع للتعليمات الاحترازية بكل دقة؛ لا سيما ارتداء الكمامات وحفظ المسافات، وعدم المصافحة باليد.

كان عمر هريدي، وكيل النقابة العامة للمحامين، قد أعلن أمس الإثنين، إصابته بفيروس كورونا، والخضوع للعزل لمدة أسبوعين، مطالبًا الجميع بالدعاء له بأن يتم الله شفاءه.

كما أُصيب أبو بكر ضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، بفيروس كورونا، في وقت سابق، ويخضع حاليًّا للعزل.

وقال أبوبكر ضوة، إنه بخير وبصحة جيدة، وهو الآن في مرحلة العزل وتلقي العلاج اللازم حتى مرور الأزمة، داعيًا المولى عز وجل أن يمن على الجميع بوافر الصحة والعافية.