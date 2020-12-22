بالصور.. ضبط أدوية مجهولة في حملة على الصيدليات بسوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج- عمار عبدالواحد:

نفذت الإدارة الصحية بجهينة في محافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، حملة بالتنسيق مع الإدارة التموينية والوحدة المحلية استهدفت الصيدليات بدائرة المركز.

وأسفرت الحملة عن ضبط وتحريز أدوية مجهولة المصدر مقصوصة ومعدة للبيع وغير مدون عليها تاريخ الصلاحية، وعلب أدوية موضوعة في درجات حرارة غير مناسبة ويظهر عليها علامات سوء التخزين وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وأدوية مستوردة مجهولة المصدر.

وضمت اللجنة المشكلة برئاسة الدكتورة رانيا عبدالعزيز مدير الإدارة الصحية بجهينة، كل من الدكتورة مريم رمزي شوقي مفتش الصيدلة بالإدارة الصحية، يحيي محمود علي نائب رئيس المركز، نبيل قطامش مدير الإدارة التموينية بجهينة، ومدير التفتيش المالي والإداري، ومدير الأزمات بالوحدة المحلية.