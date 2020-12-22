لبحث التعاون.. سفير موريتانيا يزور جامعة الإسكندرية- صور

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية– محمد عامر:

زار سفير موريتانيا بالقاهرة، ودادي ولد سيد هيبه، اليوم الثلاثاء، جامعة الإسكندرية، لبحث التعاون وزيادة التبادل الثقافي والأكاديمي والعلمي بين الجانبين.

والتقى السفير الموريتاني بالدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، بحضور الدكتور المختار الجيلاني، الملحق الثقافي الموريتاني، والدكتور إبراهيم رحاب، مستشار رئيس الجامعة للشئون الإفريقية.

وأكد سفير موريتانيا حرص طلاب بلاده على الدراسة بالجامعات المصرية ولاسيما جامعة الإسكندرية، نظرًا لتميزها ببنية أكاديمية تتفرد بها عن نظرائها.

وأعرب السفير عن تطلعه إلى مزيد من التعاون واستيعاب عدد أكبر من الطلاب الموريتانيين الراغبين في الدراسة بجامعة الإسكندرية.

على الجانب الآخر، أكد رئيس جامعة الإسكندرية عمق العلاقات المصرية الموريتانية لاسيما في مجال التعليم العالي، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تنمية هذه العلاقات وتوطيدها.

ورحب قنصوه، باستقبال طلاب من موريتانيا للدراسة بجميع التخصصات بجامعة الإسكندرية باللغة العربية واللغة الفرنسية، فضلًا عن مناقشة زيادة المنح الدراسية للطلاب الموريتانيين بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.