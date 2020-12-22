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بالصور.. حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بأسواق دمياط

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بالصور.. حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بأسواق دمياط بالصور.. حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بأسواق دمياط

مصراوي Masrawy

11:33 ص الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

دمياط- محمد إبراهيم:

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بدمياط، برئاسة المحاسب متولي حسن، حملة مكبرة استهدفت عددًا من المناطق بالمدينة، وجرى خلالها رصد المخالفات والإشغالات بالطريق العام والشوارع الداخلية وإزالتها.

واستهدفت الحملة ميدان الجمعية بكفر البطيخ وطريق المطار التابع لقرية الرياض، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بالاشتراك مع قوة من شرطة مرافق دمياط.

وشددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، في اجتماع مع رؤساء الوحدات المحلية، الأحد الماضي، على تكثيف حملات المرافق وفرض الانضباط بشوارع المحافظة.

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