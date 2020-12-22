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إزالة فورية لـ5 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بالمنوفية

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إزالة فورية لـ5 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بالمنوفية إزالة فورية لـ5 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بالمنوفية

مصراوي Masrawy

11:33 ص الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

المنوفية- أحمد الباهي:

قال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، إن الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، تواصل حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي.

وأعلنت مديرية الزراعة، إزالة 5 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بنطاق مركز أشمون، "3 بقرية سمادون، وحالة بقرية ساقية أبو شعرة، وحالة بناحية دروة"

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا حملة مكبرة، لتمكين قطعة أرض على مساحة 900 م2 لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحي بناحية أبشيش؛ لإقامة محطة صرف صحي تخدم قرية أبشيش والقرى المجاورة، ومكنت الحملة قطعة أرض أخرى على مساحة 13 ألف و200 م2 أي ما يعادل 3 أفدنة لصالح مركز شباب كفرالشيخ إبراهيم بقويسنا.

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