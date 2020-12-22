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صرف دقيق المستودعات للأهالي بشمال سيناء

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صرف دقيق المستودعات للأهالي بشمال سيناء صرف دقيق المستودعات للأهالي بشمال سيناء

مصراوي Masrawy

11:31 ص الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

شمال سيناء– أشرف سويلم:

انتهت مديرية والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، من صرف دقيق المستودعات لأهالي العريش، وبئر العبد، والشيخ زويد، ورفح.

وقال علاء سمري مدير عام التموين والتجارة الداخلية، إنه جرى صرف 100% من دقيق المستودعات المخصص لأهالى وسط سيناء وباقي مراكز ومدن المحافظة، ويجري الصرف بواقع 10 كيلو جرامات من الدقيق لكل فرد بالعريش، 15 كيلو جراما لكل فرد بالشيخ زويد ورفح، وما بين 20 و25 كيلو جرامًا للفرد بوسط سيناء.

وأضاف سمري أن المخابز تعمل بانتظام ولا توجد مشاكل في الدقيق أو الخبز على مستوى المحافظة، فضلًا عن توافر رصيد من الدقيق يكفي حصص المخابز والمستودعات على مستوى المحافظة لعدة أيام، وكذلك القمح لزوم المطاحن لاستخراج الدقيق.

ولفت وكيل وزارة التموين، إلى أن الحالة التموينية على مستوى المحافظة مستقرة ولا توجد أية مشاكل أو أزمات، وأنه جرى صرف نسبة أكثر من 80% من المقررات التموينية وسلع منظومة فروق الخبز للمواطنين.

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