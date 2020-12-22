مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره مزلقانا في سوهاج

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي شخص مصرعه دهسًا تحت عجلات قطار، اليوم الثلاثاء، أثناء عبوره مزلقان للسكة الحديد بالمراغة في محافظة سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة المراغة بمصرع شخص أسفل عجلات القطار 80 "القاهرة- أسوان".

تبين من التحريات الأولية أنه أثناء عبور "حمادة. ع" 30 عامًا يقيم دائرة المركز مزلقان للسكة الحديد، صدمه القطار المشار إليه ما نتج عنه وفاته في الحال.

جرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى المراغة المركزي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.