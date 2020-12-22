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هجرة غير شرعية وتهريب بضائع.. رحلة أمن المنافذ لمواجهة جرائم التهريب الجمركي

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هجرة غير شرعية وتهريب بضائع.. رحلة أمن المنافذ لمواجهة جرائم التهريب الجمركي هجرة غير شرعية وتهريب بضائع.. رحلة أمن المنافذ لمواجهة جرائم التهريب الجمركي

مصراوي Masrawy

11:44 ص الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملات في مواجهة جرائم التهريب، ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية ومنها في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية ضبط 7 قضايا تهريب أبرزها بضائع أجنبية الصنع - مستحضرات تجميل، وفي مجال الأمن العام تم ضبط 26 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي).

ونجحت جهود رجال المرور في ضبط 1239مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 193حكم قضائي متنوع.

كما تم ضبط 5 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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