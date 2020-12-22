الداخلية تعلن تفاصيل ضبط 9 تجار مخدرات غسلوا 60 مليون جنيه في العقارات

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعلن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة، المنظمة بوزارة الداخلية عن ضبط عصابة لتجارة المخدرات، تم ضبطها بالإسكندرية غسلت نحو 60 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المواد الممنوعة.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 9 من العناصر الإجرامية - مقيمين بنطاق محافظة الإسكندرية؛ لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما ، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقاما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات والعقارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

حيث قدرت تلك الممتلكات نحو 60 مليون جنيه تقريباً، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.