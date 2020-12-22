حبس المتهمين بقتل مسن بسبب أعمال البناء في المرج

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمود الشوربجي:

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، حبس 2 متهمين بقتل مسن بسبب خلافات على أعمال البناء، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة.

وتبين من التحقيقات الأولية، أن المجني عليه دائم التشاجر مع المتهمين، ويوم الواقعة وضع المجني عليه بعض الرمال والحجارة أمام باب المنزل الخاص بهم، فنشبت مشاجرة بين "راغب.ع" 47 عامًا يعمل في شركة حراسة أمن، و"سمير.ع" 25 عامًا، يعمل في محل تجاري، وبين المجني عليه يدعى "محروس.ع.م"، "وإبراهيم. ا" مصاب 38 عامًا، وخلال المشاجرة سقط قتيلًا، وأضافت التحقيقات أن سبب الشجار يرجع إلى خلافات أعمال البناء بمنزل عائلة المجني عليه.

وتبين من التحريات أنه أثناء نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وبين المتهمين، تطورت إلى مشاجرة دموية بالأسلحة البيضاء، حيث طعن أحد المتهمين الضحية بسكين فأسقطه أرضًا ولاذوا بالفرار.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم عرضه على النيابة العامة للتحقيق.