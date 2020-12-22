أمين عام "النواب": نترقب قرار رئيس الجمهورية لدعوة المجلس للانعقاد

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إن النواب سوف يتسلمون البطاقات اليوم مطبوعة؛ ولن يقوموا بإجراءات مطولة كما كان يحدث من قبل، ووجه الشكر إلى حزب مستقبل وطن؛ لمساعدته في استكمال بيانات النواب، لاستكمال طبع بطاقات الأعضاء.

وأضاف فوزي، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم اليوم تسليم الحقيبة البرلمانية متضنة التابلت ولائحة المجلس ونسخة من الدستور.

وأكد الأمين العام للنواب أنه لم يتم تحديد موعد الجلسة الأولى؛ حيث يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ونحن في انتظار القرار، لافتًا إلى أن برلمان 2015 عقد جلسته الأولى يوم 10 يناير 2016، وبالتالي تنتهي مدته يوم 9 يناير المقبل، ونحن في ترقب لقرار رئيس الجمهورية لدعوة المجلس للانعقاد.

أما بالنسبة إلى الأعضاء المعينين، فقال الأمين العام المستشار محمود فوزي، إنه طبقًا للدستور والقانون، فصاحب الحق في التعيين هو رئيس الجمهورية بالوقت والطريقة والكيفية التي يراها رئيس الجمهورية، ونصف عدد المعينين من النساء والنصف الآخر من الرجال، ومؤسسة الرئاسة هي صاحبة القرار.