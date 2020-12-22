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225 رسالة علمية ناقشتها جامعة الملك خالد عن بُعد منذ تفشي "كورونا"

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225 رسالة علمية ناقشتها جامعة الملك خالد عن بُعد منذ تفشي "كورونا" 225 رسالة علمية ناقشتها جامعة الملك خالد عن بُعد منذ تفشي "كورونا"
في مختلف كليات وأقسام الجامعة.. والحضور الإلكتروني سجّل ارتفاعًا

225 رسالة علمية ناقشتها جامعة الملك خالد عن بُعد منذ تفشي

ناقشت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة الدراسات العليا بالتعاون مع عمادة التعلم الإلكتروني والكليات عن بُعد منذ بدء انتشار جائحة كورونا 225 رسالة علمية "ماجستير ودكتوراه" للطلاب والطالبات، في مختلف كليات وأقسام الجامعة، فيما شهد كل مناقشة حضورًا إلكترونيًّا مرتفعًا.

وقال عميد عمادة الدراسات العليا بالجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع: تمت مناقشة 159 رسالة خلال الفصل الثاني من العام الجامعي الماضي 1441هـ، فيما تجاوز عدد الرسائل التي تمت مناقشتها خلال هذا الفصل 66 رسالة علمية.

وأضاف: هناك عدد من الرسائل العلمية في طور المناقشة حتى نهاية الفصل.

وأردف: المناقشات عن بُعد هيأت للطلاب والطالبات وذويهم ولجان المناقشة وكذلك لجميع الراغبين والراغبات في الحضور من مختلف المناطق الفرصة للاطلاع والمتابعة وحضور هذه المناقشات واستخدام الوسائط التقنية المصاحبة أثناء المناقشة ولاسيما في ظل وجود تنسيق ممتاز بين العمادة والكليات وما تبذله عمادة التعلم الإلكتروني من جهود في هذا الاتجاه.

وأشار "آل فائع" إلى تنوع مجالات وموضوعات رسائل الماجستير والدكتوراه في الجامعة بما يلبي الحاجة المعرفية ويسهم في إيجاد الحلول ومناقشة العديد من الظواهر في مختلف المجالات مع التركيز على احتياجات ومتطلبات التنمية في ضوء رؤية المملكة 2030.

يذكر أن جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة الدراسات العليا، بالتعاون مع عمادة التعلم الإلكتروني والكليات المعنية كانت سباقة في التحول الإلكتروني، وتعدّ من أوائل الجامعات التي أقرت المناقشات عن بُعد ونفذتها بنجاح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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