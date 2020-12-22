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تدخّل جراحي بمستشفى محايل يعيد لشاب قدرته على المشي

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كان يعاني آلامًا شديدة في الأطراف السفلية وشللًا وعدم التحكم بالإخراج

تدخّل جراحي بمستشفى محايل يعيد لشاب قدرته على المشي

أسهَمَ تدخل فريق طبي بجراحة المخ والأعصاب بمستشفى محايل العام، في مساعدة شاب في العقد الثاني من العمر على المشي من جديد، بعد ما عانى من آلام شديدة في الأطراف السفلية مع شلل سفلي وعدم القدرة على التحكم في الإخراج.

وبعد عمل الفحوصات اللازمة تَبَيّن وجود انضغاط أعصاب نتيجة خراج داخل القناة الفقرية القطنية، وتقرر عمل تدخّل جراحي لإزالة الانضغاط، وتكللت العملية بالنجاح، وغادر المريض المستشفى سيرًا على الأقدام.

فريق طبي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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