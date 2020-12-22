شرطة الرياض تطيح بمواطن و3 مخالفين تاجروا بشرائح الاتصال

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بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على "مواطن وثلاثة مخالفين لنظام الإقامة، أحدهم من الجنسية الفلبينية واثنان من الجنسية البنجلاديشية"، تتراوح أعمارهم بين (العقدين الثالث والرابع )، وذلك لامتهانهم مخالفة أنظمة الحماية الخاصة بهيئة الاتصالات من خلال المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.

وقال "الكريديس": المتهمون اتخذوا من أحد المتاجر وسط مدينة الرياض غطاءً لارتكاب جرائمهم، وضبطت بحوزتهم (322) شريحة اتصال لعددٍ من الشركات المشغلة للاتصالات بالمملكة، وجهاز قارئ البصمة وجهاز قارئ للبيانات و(15) جهاز جوال وقصاصات مطبوعة لبصمات مجهولين ومبلغ (13,907) ريالات.

وأضاف: تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.شرطة الرياض الجهات الأمنية