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الأردن يعلق رحلاته من وإلى بريطانيا والسعودية والكويت

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الأردن يعلق رحلاته من وإلى بريطانيا والسعودية والكويت الأردن يعلق رحلاته من وإلى بريطانيا والسعودية والكويت

مصراوي Masrawy

11:19 ص الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

عمان- (د ب أ):

أعلنت الخطوط الجوية الملكية الأردنية، الثلاثاء، تعليق رحلاتها إلى العاصمة البريطانية لندن اعتبارا من أمس الاثنين، حتى يوم 3 يناير المقبل.

وقالت الملكية الأردنية، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا "، إنها علقت رحلاتها الجوية أيضا إلى تبعا لقرار هيئة تنظيم الطيران السعودية اعتبارا من يوم أمس، ولمدة أسبوع، بعد تعليق السعودية جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، إلا في الحالات الاستثنائية، ومؤقتا ولمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعا آخر، كإجراء احترازي بعد انتشار نوع جديد متحور من المستجد في دول عدة.

وأشارت إلى أنها علقت رحلاتها من وإلى مطار الكويت الدولي بعد إغلاق دولة الكويت منافذها الحدودية الجوية والبحرية والبرية لغاية الأول من الشهر المقبل.

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