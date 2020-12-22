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البرلمان يستقبل أول نواب قائمة قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا

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البرلمان يستقبل أول نواب قائمة قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا البرلمان يستقبل أول نواب قائمة قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا

مصراوي Masrawy

11:17 ص الثلاثاء 22 ديسمبر 2020


كتب- مصراوي:
بدأ منذ قليل توافد أعضاء مجلس النواب الجدد ببرلمان 2021، لاستخراج كارنيهات العضوية.

وكان أول النواب الحاضرين أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الحالى ،والنائبة ميرال جلال الهريدى، وهما النائبين الفائزين عن القائمة الوطنية من أجل عن قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا.

وتعد النائبة ميرال جلال الهريدي عضو مجلس النواب أول نائبة تستخرج كارنية العضوية لبرلمان ٢٠٢١، من بين زميلاتها النائبات.

وحرصت النائبة ميرال الهريدي على الحضور باكرا لاستخراج ااكارنية والحصول على الحقيبة البرلمانية.

وقالت النائبة ميرال الهريدي عن حزب حماة الوطن الممثل في القائمة الوطنية من أجل مصر إنها سعيدة بالتمثيل النيابي، مشيرة إلى أنها ستتبنى كافة القضايا التي تهم المرأة تحت قبة البرلمان، كما ستعمل على توضيح الدور الذي نعمت به المرأة المصرية في ظل وجود القيادة السياسية.

واستطردت قائلة: "المرأة المصرية حظت باهتمام شديد من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدليل بتواجدها لأول مرة بتمثيل مشرف تحت قبة البرلمان، فضلا عن تمثيلها في وفطاعات أخرة هامة بالدولة".

وأعدت الأمانة العامة للمجلس خطة لتنظيم إجراءات استقبال النواب الجدد، وتسليمهم كارنيهات العضوية، والحقائب البرلمانية، وذلك على عدة أيام، لتحقيق أكبر قدر من التباعد الاجتماعي ومنعًا للتزاحم، على أن يكون الاستقبال بالبهو الفرعوني لمجلس النواب، في الأيام المعلن عنها من (الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء).

ووفقا لجدول استقبال الأعضاء الجدد، يكون من المقرر استقبال اعضاء قائمة "القاهرة وجنوب ووسط الدلتا"، والذي يبلغ عددهم 100 نائب.

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