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بـ 50 ألف دولار ولمدة أسبوعين.. شركة مصرية تقدم "بوليصة تأمين" ضد كورونا للمسافرين

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بـ 50 ألف دولار ولمدة أسبوعين.. شركة مصرية تقدم "بوليصة تأمين" ضد كورونا للمسافرين بـ 50 ألف دولار ولمدة أسبوعين.. شركة مصرية تقدم "بوليصة تأمين" ضد كورونا للمسافرين

مصراوي Masrawy

11:11 ص الثلاثاء 22 ديسمبر 2020


كتب - أحمد جمعة:
قررت شركة "پرايم سبيد ميديكال"، التعاقد مع إحدى شركات التأمين الصحي؛ لتقديم بوليصة تأمين بقيمة 50 ألف دولار أمريكي وتقديمها مجاناً لكل من يُجري مسحة من خلال خدمة الـ"درايڤ ثرو" بغرض السفر.

وأشارت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن هذه البوليصة صالحة لمدة ١٥ يوماً من تاريخ التحليل في كل دولة العالم حالياً باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية والتي لا تشترط إجراء مسحة قبل السفر إليها.

وأعلنت الشركة إضافة خدمة جديدة إلى مراكز الـ"درايڤ ثرو" لإجراء المسحات التشخيصية لڤيروس كورونا للسفر والمعتمدة لدى كافة شركات الطيران والبلدان التي تتطلب إجراء التحليل للسفر.

وقال المهندس تامر وجيه، رئيس مجلس إدارة مجموعة برايم، إن كل من يجري مسحة بغرض السفر يحصل على ختم شركة التأمين على الوثيقة الخاصة بالتحليل، كما يتلقى رسالة عبر الهاتف المحمول تحمل رابطاً يستطيع استخدامه للوصول إلى الوثيقة التأمينية الخاصة به في أي بلد لمعرفة المستشفيات ومراكز العزل المتعاقد معها لتلقي الخدمة العلاجية من ڤيروس كورونا مجاناً ١٠٠٪؜ في حالة ظهور الأعراض في أول ١٥ يوماً بعد إجراء المسحة.

وأوضح أن تعتبر أول دولة في العالم تقدم هذه الخدمة والتي تساهم في مساعدة المجتمع على استمرار الحركة والعمل على الرغم من الموجة الثانية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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