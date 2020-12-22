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القوات المسلحة تفتح باب التسجيل بقيد الموردين للشركات المحلية الراغبة في التعامل معها
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السبت 26 ديسمبر 2020 01:48 مساءً
وزير المالية ومحافظ جنوب سيناء ورئيس هيئة الاستثمار يبحثون فرص وتحديات الاستثمار بالمحافظة
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السبت 26 ديسمبر 2020 01:48 مساءً
وزير المالية يجتمع بمستثمري شرم الشيخ في جنوب سيناء
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السبت 26 ديسمبر 2020 01:48 مساءً
منطقة الأقصر الأزهرية تبحث استعدادات امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية
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السبت 26 ديسمبر 2020 01:48 مساءً
تحريات مكثفة لفك لغز العثور على جثة سيدة ملقاة في الشارع بإمبابة
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السبت 26 ديسمبر 2020 01:48 مساءً
وزير بريطاني: يمكن أن تحظى لندن الآن بـ"علاقة خاصة" مع الاتحاد الأوروبي
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السبت 26 ديسمبر 2020 01:48 مساءً
التحالف: ميليشيا الحوثية أطلقت صاروخًا بالستيًّا من محافظة عمران وسقط داخل الجوف
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السبت 26 ديسمبر 2020 01:33 مساءً
الجنايات تقضي بالسجن المشدد 6 سنوات لـ 5 متهمين في الاتجار بالبشر
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السبت 26 ديسمبر 2020 01:31 مساءً
منخفض جوي وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الـ72 ساعة المقبلة
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السبت 26 ديسمبر 2020 01:31 مساءً
بعد شائعة تأجيلها.. توضيح من الحكومة بشأن الدراسة وامتحانات الجامعات
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السبت 26 ديسمبر 2020 01:31 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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إليك ما نعرفه عن سلالة فيروس كورونا الجديدة
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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 11:32 صباحاً
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