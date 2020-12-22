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بيونتيك: قادرون على توفير لقاح جديد "خلال 6 أسابيع" في حال تحوّل الفيروس

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بيونتيك: قادرون على توفير لقاح جديد "خلال 6 أسابيع" في حال تحوّل الفيروس بيونتيك: قادرون على توفير لقاح جديد "خلال 6 أسابيع" في حال تحوّل الفيروس
أكدت أن اللقاح الحالي فعال مع السلالة المتحورة من المستجد

بيونتيك: قادرون على توفير لقاح جديد

أكدت شركة «بيونتيك» أن اللقاح الحالي الذي طورته الشركة مع شركة فايزر فعال مع السلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 20».

وأضافت الشركة، أنها تستطيع إنتاج لقاح جديد للتغلب على تحور فيروس الجديد، في 6 أسابيع.

يأتي ذلك، في ظل التداعيات الصحية للسلالة الجديدة لفيروس كورونا التي بدأت بالانتشار في بريطانيا ودول أوروبا.

كما سارعت دول العالم إلى وقف السفر إلى بريطانيا بسبب السلالة الجديدة، فيما لجأت دول أخرى إلى تعليق حركة الطيران حتى مطلع يناير المقبل.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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