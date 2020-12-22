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"شؤون الحرمين وهيئة الأوقاف" تناقشان الأعمال الخدمية والفكرية بالحرم

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الفريق التنفيذي قام بزيارة ميدانية شملت متابعة منظومة سير الأعمال

عقدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والهيئة العامة للأوقاف، أمس، اجتماعاً مع الفريق التنفيذي لمشروعات الهيئة العامة للأوقاف لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالشراكة ومتابعة المشروعات الحالية والمستقبلية وجوانب التطوير المقترحة.

وعقب الاجتماع؛ قام الفريق التنفيذي بزيارة ميدانية شملت متابعة منظومة سير الأعمال للمشروعات المدعومة من الهيئة العامة للأوقاف والاطلاع على الجهود المبذولة من خلال الأعمال والمشروعات الجاري تنفيذها بالمسجد الحرام وساحاته ومرافقه، شملت الجوانب العلمية وأعمال التوجيه والإرشاد إضافة إلى خدمات الترجمة والأعمال الفنيّة والخدمية.

تأتي هذه الشراكة تأكيداً على أهمية التعاون بين الجهات وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة (2030) الرامية لاستقبال 30 مليون معتمر وزائر سنوياً، إضافة إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين إلى أعلى مستويات الجودة بما يتوافق مع التطلعات الكريمة من القيادة، وتفعيلاً للشراكة القائمة بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والهيئة العامة للأوقاف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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