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"الزكاة" تنفّذ 3200 زيارة تفتيشية في أسبوع

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"الزكاة" تنفّذ 3200 زيارة تفتيشية في أسبوع "الزكاة" تنفّذ 3200 زيارة تفتيشية في أسبوع
ضبط 801 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن إجراء فِرَق الرقابة الميدانية 3.280 زيارة تفتيشية في الأسواق والمحلات التجارية بمختلف مدن ومحافظات المملكة الأسبوع الماضي، أدت إلى ضبط 801 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

وقالت "الهيئة": الزيارات تأتي في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها فِرَق التفتيش الميداني؛ بهدف تعزيز درجة الالتزام الضريبي لدى المكلفين، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة.

وشملت زيارات "الزكاة والدخل" في الأسبوع الماضي عدة قطاعات، من ضمنها: (البيع بالتجزئة، والاتصالات، والذهب)؛ حيث تنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة، وعدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الضريبية، بالإضافة إلى إصدار فواتير ضريبية من قِبَل أشخاص غير مسجلين".

وأوضحت "الهيئة" أن جزءًا كبيرًا من المخالفات المضبوطة، كان بفضل بلاغات المستهلكين الواردة إلى الهيئة بشأن المخالفات الضريبية في المحلات التجارية، بعد أن ورد إلى قسم الرقابة والتفتيش في الهيئة 253 بلاغًا في الفترة نفسها.

وجددت "الزكاة" دعوتها لأصحاب المنشآت التجارية، إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%؛ مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية؛ للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

ودعت "الهيئة" المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبّق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%؛ وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية.

وتقدم الهيئة مكافآت تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ2.5% من قيمة المخالفات والغرامات؛ وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.الهيئة العامة للزكاة والدخل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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