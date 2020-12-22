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5 أشواط والجوائز 44 ألفًا.. حائل تُواعد "حفل سباق الفروسية العاشر" غدًا

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الأول للدرجة "لم تربح" والثالث "مفتوح أفراس" والأخير لمفتوح مواليد 2018

5 أشواط والجوائز 44 ألفًا.. حائل تُواعد

ينظم ميدان الفروسية بمنطقة حائل، غدًا، حفل سباقه العاشر لموسم سباقات العام الحالي 1442.

وأكد مدير عام ميدان الفروسية بالمنطقة بندر التبيناوي، أن مجموع جوائز السباق تصل إلى 44 ألف ريال؛ مشيرًا إلى أنه يتكون من 5 أشواط على مسافة 1400 متر؛ حيث خصص الشوط الأول للدرجة "لم تربح".

وخصص الشوط الثاني للدرجات من الدرجة الأولى حتى الثالثة؛ فيما خصص الشوط الثالث "مفتوح أفراس"، وخصص الشوط الرابع "مفتوح الدرجات"؛ فيما خصص الشوط الخامس والأخير لمفتوح مواليد 2018م.

5 أشواط والجوائز 44 ألفًا.. حائل تُواعد

5 أشواط والجوائز 44 ألفًا.. حائل تُواعد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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