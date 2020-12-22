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"تعليم الرياض": الاختبارات البديلة للغائبين بأعذار مقبولة من صلاحيات قادة المدارس

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"تعليم الرياض": الاختبارات البديلة للغائبين بأعذار مقبولة من صلاحيات قادة المدارس "تعليم الرياض": الاختبارات البديلة للغائبين بأعذار مقبولة من صلاحيات قادة المدارس
أوضحت عددًا من الضوابط والأنظمة المتعلقة بلائحة الاختبارات منها الجداول ومدتها

أكدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، عدم إعادة اختبار نهاية الفصل الدراسي من العام الجاري 1442هـ لأي طالب أدى الاختبار مهما كانت الأسباب، ولقادة المدارس صلاحية تطبيق الاختبارات البديلة للغائبين بأعذار مقبولة دون الحاجة إلى موافقة إدارة الاختبارات والقبول.

وأوضحت إدارة التعليم عددًا من الضوابط والأنظمة المتعلقة بلائحة الاختبارات، منها إعداد جداول الاختبارات ومدتها الزمنية، وفق المعايير الواردة في دليل نظم وتعليمات الاختبارات وإعلانها، وإتاحتها على المنصة بوقت كاف، إلى جانب ألا يحتوي جدول الاختبار على أكثر من مادتين في اليوم الواحد مع تخصيص خمس دقائق لتهيئة الطلاب قبل الاختبار.

وبيّنت أن مدة اختبار المواد التحريرية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية خمسة أيام؛ فيما تكون مدة الاختبار في المرحلة المتوسط وفقًا لعدد المواد على ألا تقل عن ستة أيام، أما المرحلة الثانوية فتكون وفقًا لعدد المواد على ألا تقل عن سبعة أيام؛ مشيرة إلى أن زمن اليوم الدراسي في فترة الاختبارات ثلاث ساعات، من ضمنها وقت الاختبار للمادة المحددة، ويخصص الوقت المتبقي لمراجعة المواد المعدة مسبقًا.وزارة التعليم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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