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500 ألف مستفيد من خدمات مركز المراقبة الصحي في منفذ الوديعة

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500 ألف مستفيد من خدمات مركز المراقبة الصحي في منفذ الوديعة 500 ألف مستفيد من خدمات مركز المراقبة الصحي في منفذ الوديعة
للعام الحالي ومن خلال خدمات الفرز والعيادات الطبية وغرفة اللقاحات

500 ألف مستفيد من خدمات مركز المراقبة الصحي في منفذ الوديعة

قدّم مركز المراقبة الصحي في منفذ الوديعة، خدماته لنحو 500 ألف مستفيد خلال العام الجاري 2020؛ وذلك من خلال خدمات الفرز والعيادات الطبية وغرفة اللقاحات.

وأوضحت صحة نجران، أن مركز المراقبة الصحي شهد خلال الفترة الماضية عددًا من المشاريع التطويرية شملت: تركيب كاميرات حرارية للفرز البصري، وتطوير قسم الاستقبال، وتنفيذ برامج توعوية للوقاية من ، وتجهيز المركز باللوازم الطبية، إضافة إلى دعم المركز بكوادر بشرية شهريًّا بمعدل 35 كادرًا من مختلف الفئات الطبية.منفذ الوديعة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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