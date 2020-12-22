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حملة اليوم الواحد.. ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية أبرزها تجاوز السرعة

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حملة اليوم الواحد.. ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية أبرزها تجاوز السرعة حملة اليوم الواحد.. ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية أبرزها تجاوز السرعة

مصراوي Masrawy

10:59 ص الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور، الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 4890 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات 1820 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 205 مخالفات السير بدون تراخيص،13 دراجة نارية مخالفة،50 مخالفة شروط التراخيص، 26 مخالفة موقف عشوائي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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