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رغم "حرب كورونا".. تنزانيا: لا نية لاستيراد لقاح مضاد لكوفيد 19

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رغم "حرب كورونا".. تنزانيا: لا نية لاستيراد لقاح مضاد لكوفيد 19 رغم "حرب كورونا".. تنزانيا: لا نية لاستيراد لقاح مضاد لكوفيد 19

مصراوي Masrawy

10:48 ص الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

انجامينا- أ ش أ:

قال المتحدث باسم وزارة الصحة التنزانية جيرالد تشامي، إن بلاده لا تنوي استيراد أي لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف تشامي - في مقابلة مع صحيفة " East African" - أن تنزانيا تعلق آمالها على الأبحاث الخاصة بالتوصل لعلاج لهذا الفيروس يكون مستخلصا من "الأعشاب المحلية".

ونقلت الصحيفة عن مراقبين قولهم "إن النهج الذي تتبناه تنزانيا في التعامل مع قضية كورونا يتناقض مع النهج الذي يتبناه جيرانها في شرق أفريقيا، خاصة في ظل الزيادة الحديثة في حالات الإصابة بالفيروس"، مُ إلى أن تنزنيا توقفت عن الإعلان عن أي حالات إصابة جديدة بالفيروس.

كان الرئيس التنزاني جون ماجوفلي وصف معركة تنزانيا ضد كوفيد ـ19 بأنها بمثابة "حرب"، وكان من أوائل الرؤساء الأفارقة الذين سارعوا إلى اللجوء إلى العلاجات التقليدية لاسيما العلاج الذي أعلنت عنه مدغشقر على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية صرحت بأنه لا توجد أي دلائل تشير إلى فاعلية هذا العلاج العشبي.

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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