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الإمارات تُجمّد منح التأشيرات لمواطني 13 دولة بينها 8 عربية

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الإمارات تُجمّد منح التأشيرات لمواطني 13 دولة بينها 8 عربية الإمارات تُجمّد منح التأشيرات لمواطني 13 دولة بينها 8 عربية
بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا"

الإمارات تُجمّد منح التأشيرات لمواطني 13 دولة بينها 8 عربية

أوقفت السلطات الإماراتية، منح تأشيرات الدخول لأراضيها والزيارة للموجودين خارج البلاد من مواطني 13 دولة، بينها 8 دول عربية، وهي سوريا ولبنان والعراق وتونس والجزائر وليبيا واليمن والصومال، إضافة إلى إيران وتركيا وأفغانستان وكينيا وباكستان.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، قال وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد: "إن القيود التي فُرضت على بعض التأشيرات، "مؤقتة" بسبب تفشي جائحة كوفيد-19".

جاء ذلك خلال زيارة وزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي، إلى الإمارات؛ حيث قال "بن زايد": "إن بلاده ترحّب بالجالية الباكستانية؛ حيث يَنعم أكثر من مليون ونصف شخص من الجالية الباكستانية بالأمن والأمان والاستقرار في بلدهم الثاني دولة الإمارات".

ونهاية شهر نوفمبر الماضي، نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، وثيقة صادرة عن مجمع الأعمال، المملوك لدولة الإمارات، تؤكد منع مواطني 13 دولة من دخول أراضيها وتجميد منح التأشيرات لهم.

وحسب الوثيقة؛ فإن طلبات الحصول على تأشيرات عملٍ أو زيارة، معلقة للموجودين خارج البلاد من مواطني 13 دولة منها: سوريا ولبنان والعراق وتونس والجزائر وليبيا واليمن، إضافة إلى الصومال وإيران وتركيا وأفغانستان وكينيا وباكستان.

وكان قد أُدرج اسم دولة الجزائر سابقًا، ضمن تلك الدول؛ إلا أن الخارجية الجزائرية سارعت إلى نفي هذه المعلومة، وأصدرت بيانًا قالت فيه -حسب الصحف الجزائرية: "إن مبرر الإمارات في تجميد منح التأشيرة للجزائريين، بسبب "غير مقنع"، على اعتبار أن معدلات الإصابة في الجزائر ضعيف للغاية، مقارنة بالإمارات، والتي سجلت الاثنين، 1077 حالة؛ مما يرفع عدد الإصابات الإجمالية لأعلى من 194 ألف إصابة؛ فيما بلغت الإصابات الإجمالية في الجزائر 95 ألف حالة فقط، مع الفارق الشاسع بين عدد السكان".الإمارات فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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