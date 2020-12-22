أخبار عاجلة

القوات المسلحة تفتح باب التسجيل بقيد الموردين للشركات المحلية الراغبة في التعامل معها -
وزير المالية ومحافظ جنوب سيناء ورئيس هيئة الاستثمار يبحثون فرص وتحديات الاستثمار بالمحافظة -
وزير المالية يجتمع بمستثمري شرم الشيخ في جنوب سيناء -
منطقة الأقصر الأزهرية تبحث استعدادات امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية -
تحريات مكثفة لفك لغز العثور على جثة سيدة ملقاة في الشارع بإمبابة -
وزير بريطاني: يمكن أن تحظى لندن الآن بـ"علاقة خاصة" مع الاتحاد الأوروبي -
التحالف: ميليشيا الحوثية أطلقت صاروخًا بالستيًّا من محافظة عمران وسقط داخل الجوف -
الجنايات تقضي بالسجن المشدد 6 سنوات لـ 5 متهمين في الاتجار بالبشر -
منخفض جوي وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الـ72 ساعة المقبلة -
بعد شائعة تأجيلها.. توضيح من الحكومة بشأن الدراسة وامتحانات الجامعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الولايات المتحدة تتجاوز عتبة 18 مليون إصابة بكوفيد-10

Print
الولايات المتحدة تتجاوز عتبة 18 مليون إصابة بكوفيد-10 الولايات المتحدة تتجاوز عتبة 18 مليون إصابة بكوفيد-10

مصراوي Masrawy

10:42 ص الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

واشنطن- (أ ف ب):

تجاوز عدد الذين أصيبوا بكوفيد-19 في الولايات المتحدة منذ بدء تفشّي الجائحة عتبة الـ18 مليون شخص، توفي منهم أكثر من 319 ألفاً، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز يوم الاثنين.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع جائحة كوفيد-19 أنّ الولايات المتحدة، البلد الأول في العالم على صعيد أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس، سجّل لغاية مساء الإثنين 18.017.500 إصابة بكوفيد-19 من بينها 319.270 حالة وفاة.

أما عن الحصيلة اليومية للإصابات والوفيات التي سجّلت في الولايات المتّحدة بين الساعة 20:30 من مساء الأحد والساعة 20:30 من مساء الاثنين (01:30 بتوقيت جرينتش الثلاثاء) فقد بلغت 190.972 إصابة جديدة بالفيروس و1.658 وفاة ناجمة عن الوباء.

ويأتي تخطّي الولايات المتّحدة هذه العتبة بعد أسبوع على انطلاق حملة تلقيح واسعة النطاق في هذا البلد ترمي في مرحلة أولى إلى تلقيح 20 مليون شخص خلال ديسمبر الجاري.

كما يُواصل عدد مرضى كوفيد-19 الذين يتمّ إدخالهم إلى المستشفيات الارتفاع. وهناك حاليًا أكثر من 115 ألف مريض بكوفيد-19 في المستشفيات، بحسب بيانات تحدّثها باستمرار وزارة الصحة الأميركية.

وفي سبيل تعزيز ثقة الأمريكيين باللقاح تلقّى الرئيس جو بايدن (78 عاماً) الإثنين مباشرة على الهواء أمام كاميرات التلفزيون الجرعة الأولى من لقاح فايزر-بايونتيك المضادّ لكوفيد-19.

وقال بايدن بعيد تلقّيه الحقنة "أقوم بذلك لأظهر للناس أنّ عليهم أن يكونوا مستعدّين لتلقّي اللّقاح حين يصبح متوافراً. لا داعي للقلق".

وكان مايك بنس، نائب الرئيس المنتهية ولايته دونالد تلقّى الجمعة اللّقاح المضادّ لكوفيد-19، ومثله فعل العديد من المسؤولين في الكونغرس.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
القوى العاملة: استرداد 9 ملايين ليرة لبنانية لـ 6 عمال مصريين "تنازلات بنكية"

القوى العاملة: استرداد 9 ملايين ليرة لبنانية لـ 6 عمال مصريين "تنازلات بنكية"

مصرع طالب اصطدمت دراجته النارية بعربة كارو في الدقهلية

مصرع طالب اصطدمت دراجته النارية بعربة كارو في الدقهلية

حبس 8 متهمين في واقعة مصرع 6 مرضى بمصحة لعلاج الإدمان بالإسكندرية

حبس 8 متهمين في واقعة مصرع 6 مرضى بمصحة لعلاج الإدمان بالإسكندرية

مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 في حريق بمستشفى لمصابي كورونا بالعبور

مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 في حريق بمستشفى لمصابي كورونا بالعبور

شبكة عيون الإخبارية